На початку операції правоохоронці ненадовго застосували сльозогінний газ.

Французька поліція виселила понад 400 мігрантів, які більше трьох місяців перебували в театрі Gaite Lyrique у центрі Парижа, пише Reuters.

З 10 грудня мігранти, зокрема багато неповнолітніх без супроводу, зайняли концертний і мистецький майданчики театру, вимагаючи притулку. Після цього керівництво Gaite Lyrique призупинило роботу мистецького закладу.

Поліція розпочала свою операцію на світанку, де сотні демонстрантів зібралися, щоб протестувати проти виселення.

“Ганьба, ганьба, ганьба владі, яка воює з ізольованими неповнолітніми”, ‒ скандували вони перед театром на знак солідарності з мігрантами, закликаючи місцеву владу надати їм стабільне житло, а не виганяти їх.

На початку операції поліція ненадовго застосувала сльозогінний газ, але загалом евакуація пройшла без серйозних інцидентів чи сутичок.

Мер Парижа Анн Ідальго повідомила радіо France Inter, що евакуацію необхідно провести та що мігрантам запропонують екстрене житло.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG