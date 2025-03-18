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Велика Британія та ЄС обговорять арешт заморожених активів РФ і збільшення витрат на оборону

У Лондоні пройде зустріч міністра закордонних справ Великобританії Девіда Леммі та головної дипломатки ЄС Каї Каллас.

Велика Британія та ЄС обговорять арешт заморожених активів РФ і збільшення витрат на оборону
Фото: EPA/UPG

Велика Британія та ЄС обговорять способи арешту заморожених російських активів і збільшення витрат на оборону, щоб чинити тиск на РФ перед можливими мирними переговорами.

Про це пише Bloomberg. 

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі та головна дипломатка ЄС Кая Каллас переглянуть "новаторські ініціативи" щодо спільного збільшення фінансування європейської оборони та посилення військової готовності на зустрічі в Лондоні у вівторок.

Велика Британія та Європейський Союз обговорять, як конфіскувати заморожені російські активи, щоб спільно збільшити витрати на оборону.  За словами джерел, обізнаних з цим питанням, переговори також стосуватимуться юридичних та фінансових аспектів конфіскації російських активів. 

Ламмі та Каллас також обговорять пропозицію ЄС дозволити державам-членам інвестувати 150 мільярдів євро кредитів ЄС на оборонне обладнання, що може принести користь британським оборонним компаніям.

ЄС, країни Великої семи та Австралія заморозили близько 280 мільярдів доларів активів російського центрального банку у формі цінних паперів і готівки, в основному через бельгійську клірингову палату Euroclear. Санкції, накладені на відомих російських осіб, заморозили додаткові активи на суму близько 58 мільярдів доларів, включаючи будинки, яхти та приватні літаки.

  • Тим часом Національні збори Франції схвалили резолюцію із закликом до ЄС конфіскувати заморожені активи РФ для допомоги Україні.
  • Раніше європейські депутати підписали відкритий лист до короля Бельгії Філіпа І, у якому закликають конфіскувати 250 мільярдів євро заморожених російських активів та передати ці гроші Україні. 
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