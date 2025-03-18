Трамп: нам треба було "змусити Україну робити правильні речі"

Американський президент згадав про ситуацію в Овальному кабінеті і сказав, що тепер Україна робить "правильні речі".

Президент США Дональд Трамп вважає, що зараз Україна "робить правильні речі". Під час спілкування з журналістами 17 березня господар Білого дому сказав, що намагається досягнути припинення війни "заради людства" і щоб перестали гинути люди.

Фото: скріншот Дональд Трамп під час спілкування з журналістами 17 березня, Кеннеді центр

Трамп говорив про примус України до "правильних речей" в контексті суперечки між ним, віцепрезидентом і українським президентом в Овальному кабінеті, що відбулася під час візиту Володимира Зеленського до Вашингтона. Тоді, як відомо, вони звинуватили Зеленського в неповазі та небажанні досягнути миру, після чого достроково змусили українську делегацію покинути Білий дім.

"Нам треба було змусити Україну робити правильні речі. Це була непроста ситуація. Ви бачили маленький проблиск в Овальному кабінеті. Але, я думаю що зараз вони роблять правильні речі", – сказав він.

Трамп пояснив, що спершу прагнуть досягнути припинення вогню, а потім – миру.

Американський президент знову заявив, що попередня адміністрація надала Україні $ 350 млрд – ця цифра ніяк не підтверджена. А також сказав, що Європа надала лише 100 млрд, і то як позику, і отримає ці кошти назад – це спростовував французький президент Еммануель Макрон.

Контекст

Після невдалого візиту Зеленського на перемовини з Дональдом Трампом і зриву підписання угоди про мінерали Україна продовжувала сигналізувати про готовність до конструктивних перемовин і підписання договору. Вашингтон тим часом продовжував звинувачувати українську владу і робити заяву про необхідність виборів. Також Штати зупинили надання всієї військової допомоги, яка не встигла потрапити на українську територію, як і припинили надання розвідувальних даних.

Згодом сторонам вдалося домовитися про проведення перемовин в Джидді. За результатами зустрічі США відновили постачання і передачу розвідувальних даних, а Україна погодилися на американську пропозицію 30-денного припинення вогню, за час якого мають почати напрацьовувати шляхи закінчення війни. Пропозиція України на переговорах полягала в перемир'ї на морі і в повітрі, але Штати зажадали ширшого припинення вогню.

Тепер відповідь за Росією. Сьогодні Трамп говоритиме телефоном із Путіним, але поки що Москва про конструктив у готовності до припинення вогню не сигналізувала і виставляла натомість ультиматуми.