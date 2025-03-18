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Трамп позбавив дітей Джо Байдена захисту Секретної служби США

Про рішення повідомив у соцмережі.

Трамп позбавив дітей Джо Байдена захисту Секретної служби США
Джо Байден та його донька Ешлі
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив про позбавлення дітей свого попередника в Овальному кабінеті Джо Байдена захисту з боку Секретної служби.

Як пише Reuters, йдеться про сина 46-ого глави держави Гантера Байдена та його сестру, модельєрку Ешлі Байден.

У власній соціальній мережі Truth Social Трамп написав, що на охорону "тривалий час витрачалися кошти американських платників податків", а Ешлі Байден "мала у розпорядженні аж 13 агентів". Республіканець розпорядився негайно це припинити.

Цікаво, що допис з'явився через кілька годин після того, як один з журналістів запитав у Трампа, чому Гантер Байден досі користується державною охороною. Президент у відповідь сказав, що йому цей факт був невідомий, тож він "розбереться із ситуацією".

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