Бербок анонсувала “історичне” рішення Бундестагу про допомогу Україні
Бербок анонсувала “історичне” рішення Бундестагу про допомогу Україні
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
Дмитро Самофалов офіційно став виконувачем обов’язків керівника департаменту охорони здоров’я Міноборони
Дмитро Самофалов офіційно став виконувачем обов’язків керівника департаменту охорони здоров’я Міноборони
Сибіга назвав три фундаментальні речі, на які Україна не піде на мирних переговорах
Сибіга назвав три фундаментальні речі, на які Україна не піде на мирних переговорах
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
Що відбулося у Джидді і чого очікувати у процесі перемовин зі США далі?
Що відбулося у Джидді і чого очікувати у процесі перемовин зі США далі?
ГУР перехопило розмову росіян, які підтвердили успішний удар України по «ахматівцях» у Брянській області РФ
ГУР перехопило розмову росіян, які підтвердили успішний удар України по «ахматівцях» у Брянській області РФ
Депутат Європарламенту заявив, що США мають повернути статую Свободи Франції
Депутат Європарламенту заявив, що США мають повернути статую Свободи Франції
ГоловнаСвіт

Чехія: є сенс розглянути можливість купівлі “Радіо Свобода”

Купівля - один з варіантів забезпечення майбутнього “Радіо Свобода”.

Чехія: є сенс розглянути можливість купівлі “Радіо Свобода”
Ян Ліпавський
Фото: ЕРА/UPG

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у коментарі "Європейській правді" розповів про ситуацію із “Радіо Свобода”, яке адміністрація Дональда Трампа позбавила фінансування.

Ян Ліпавський зазначив, що порушив ситуацію з "Радіо Свобода" на засіданні Ради ЄС із закордонних справ. Він зробив це, щоб побачити, "чи бачать наші партнери цінність у продовженні" його роботи.

Підписуйтесь на наш Google News

"Ми (ЄС. – Ред.), безумовно, бачимо – і якщо ми бачимо в ньому ("Радіо Свобода". – Ред.) цінність, то є сенс розглянути шляхи забезпечення його майбутнього, зокрема можливість його купівлі", – зазначив глава чеської дипломатії.

  • Як відомо, Трамп підписав указ, спрямований на скорочення Агентства глобальних медіа США, що є материнською компанією «Голосу Америки», «Радіо Свобода» та інших міжнародних мовників Сполучених Штатів, які фінансуються урядом. 

  • Після припинення фінансування «Голосу Америки» в адміністрації Трампа висунули низку критичних зауважень і заявили, що платники податків більше не будуть «на гачку радикальної пропаганди».

  • Наразі «Голос Америки», який мовить 49 мовами по всьому світу, призупинив свою роботу. Як медіа відновить свою роботу і чи запрацює взагалі – невідомо.

﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies