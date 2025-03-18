Чехія: є сенс розглянути можливість купівлі “Радіо Свобода”

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у коментарі "Європейській правді" розповів про ситуацію із “Радіо Свобода”, яке адміністрація Дональда Трампа позбавила фінансування.
Ян Ліпавський зазначив, що порушив ситуацію з "Радіо Свобода" на засіданні Ради ЄС із закордонних справ. Він зробив це, щоб побачити, "чи бачать наші партнери цінність у продовженні" його роботи.
"Ми (ЄС. – Ред.), безумовно, бачимо – і якщо ми бачимо в ньому ("Радіо Свобода". – Ред.) цінність, то є сенс розглянути шляхи забезпечення його майбутнього, зокрема можливість його купівлі", – зазначив глава чеської дипломатії.
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Як відомо, Трамп підписав указ, спрямований на скорочення Агентства глобальних медіа США, що є материнською компанією «Голосу Америки», «Радіо Свобода» та інших міжнародних мовників Сполучених Штатів, які фінансуються урядом.
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Після припинення фінансування «Голосу Америки» в адміністрації Трампа висунули низку критичних зауважень і заявили, що платники податків більше не будуть «на гачку радикальної пропаганди».
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Наразі «Голос Америки», який мовить 49 мовами по всьому світу, призупинив свою роботу. Як медіа відновить свою роботу і чи запрацює взагалі – невідомо.