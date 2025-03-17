​Італія потрапила до п’ятірки країн, які сприяють "демократичній рецесії" в Європі, - The Guardian

Видання пише, що Італія разом з Болгарією, Хорватією, Румунією та Словаччиною навмисно підривають верховенство права "майже в усіх аспектах"

Італія разом з Болгарією, Хорватією, Румунією та Словаччиною навмисно підривають верховенство права "майже в усіх аспектах", що викликає "демократичну рецесію" в Європі.

Про це йдеться у звіті про громадянські свободи, складеному 43 правозахисними організаціями в 21 країні-члені ЄС, пише The Guardian.

Зазначається, що в 2024 році демократична рецесія в Європі поглибилася, судові системи піддаються політичним маніпуляціям, правоохоронні органи слабкі проти корупції, спостерігається надмірне використання прискорених законодавчих процедур, переслідування журналістів і зростають обмеження на мирні протести.

В Італії, підкреслили дослідники, уряд Джорджії Мелоні розробив пропозиції щодо надання "необмежених повноважень" міністерству юстиції над прокурорами, що посилило б політичний контроль над судовою системою.

Автори також відзначили "безпрецедентний рівень втручання в громадські ЗМІ", наприклад - скасування "антифашистського маніфесту" автора Антоніо Скураті та дисциплінарну справу, порушену проти ведучого ток-шоу, в якому мала прозвучати промова.

У Болгарії розпочали антикорупційні розслідування проти політичних опонентів уряду, при цьому довгострокові схеми, як-от незаконне скидання будівельного сміття в Софії, продовжували існувати, йдеться у звіті.

У Словаччині було занепокоєння через ініціативи, запроваджені урядом популістського націоналіста Роберта Фіцо, включаючи скасування посади головного прокурора та законопроєкт про іноземних агентів.

У Хорватії цілісність судової системи під сумнівом після призначення на посаду генпрокурора Івана Турудича, судді, що має тісні зв’язки з правлячою партією. Європейська прокуратура також висловила занепокоєння щодо "системних проблем" у Хорватії, коли прокуратура Турудича, ймовірно, оскаржила право Європейської прокуратури на розслідування випадку шахрайства з бюджетом ЄС.

У Румунії результати президентських виборів показали, як соціальні мережі, зокрема TikTok, можуть допомогти ультранаціоналісту здобути перемогу, тоді як законопроєкт, що має забезпечити незалежність громадського телебачення та радіо, залишався без розвитку в парламенті з 2021 року.

Автори доповіді також застерегли, що навіть "зразкові демократії", як Франція та Німеччина, не застраховані від проблем.

Так, у Франції були виражені побоювання через зростаюче використання статті 49.3 для прийняття рішень без голосування, а також про посилення обмежень свободи слова перед Олімпіадою та для боротьби з іноземним втручанням.

У Німеччині є занепокоєння щодо надмірних пропалестинські акції, цензури, а також відмови у в’їзді колишньому міністру фінансів Греції Янісу Варуфакісу, який був запрошений виступити на такій конференції. У квітні минулого року поліція закрила палестинську конференцію в Берліні, побоюючись, що вона може стати майданчиком для антисемітських висловлювань.

Польща, яка намагається протистояти наступу на незалежні інституції, була описана як "повчальний приклад". Коаліційний уряд на чолі з Дональдом Туском намагався відновити судову незалежність і плюралізм ЗМІ, але зіткнувся з конфліктом із президентом Анджеєм Дудою та труднощами в розв’язанні проблеми скомпрометованих інституцій.

"Польща демонструє, що вирішення питання відновлення незалежності інституцій є надзвичайно складним і крихким завданням", – зазначили в Liberties.