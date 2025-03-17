Financial Times: інвестори прагнуть отримати прибуток від Росії на тлі зближення Трампа і Путіна

Хедж-фонди та брокери придивляються до корпоративних облігацій країни та рубля.

Інвестори звертаються до захищених від санкцій ставок на російські облігації та рубль, закладаючись на те, що зближення Дональда Трампа з Володимиром Путіним поверне хвилю капіталу до російської економіки, пише Financial Times.

Хедж-фонди та брокери придивляються, як торгувати російськими активами, яких уникав Захід, але які, на їхню думку, можуть різко зрости, якщо президент США послабить санкції в рамках угоди про посередництво у припиненні вогню у війні Росії проти України.

Трамп та Путін мають завтра провести телефонну розмову з приводу війни. Київ погодився на 30-денне перемир'я, але Москва дала зрозуміти, що не хоче цього робити негайно.

Рубль виріс майже на третину щодо долара цього року, сподіваючись на закінчення трирічного конфлікту. Але інвестори кажуть, що ринок очікує можливого ширшого пом'якшення санкцій.

“Частина риторики Трампа про Росію хаотична, і це те, що потрібно враховувати, але йдеться про відміну санкцій”, ‒ сказав інвестиційний директор GAM Пол Макнамара.

Хоча західним фондам, як і раніше, складно робити пряму ставку на російські активи, деякі полюють за облігаціями російських компаній, які вважалися майже марними після повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році, але тепер переоцінюються у внутрішніх оцінках деяких інвесторів.

“Безумовно, є деяке хвилювання, переважно серед спільноти хедж-фондів”, ‒ сказав аналітик інвестиційної компанії Ninety One з фіксованим доходом Роджер Марк. Однак рубль все ще мало торгується за межами Росії, а облігації переважно закриті для іноземних інституційних інвесторів через санкції та їхні власні внутрішні правила, додав він.

З 2022 року санкції забороняють торгівлю російськими суверенними борговими зобов’язаннями, і багато корпоративних емітентів з країни не можуть знайти банки чи посередників для обробки платежів кредиторам. Тим часом пряма торгівля рублями дуже складна через санкції щодо російських кредиторів і внутрішні правила західних банків.

Міжнародні обсяги торгівлі рублями ледь сягають 50 мільйонів доларів на тиждень проти мільярдів доларів до війни.