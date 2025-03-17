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Пожежа у клубі у Північній Македонії вбила 59 осіб, майже 20 людей заарештували

Більше ніж 150 людей були госпіталізовані в Скоп'є, Кочанах та прилеглих містах.

Пожежа у клубі у Північній Македонії вбила 59 осіб, майже 20 людей заарештували
Фото: EPA/UPG

Пожежа у переповненому і неліцензованому нічному клубі “Пульс” у північно-македонському місті Кочани вбила 59 людей, 150 людей отримали поранення, пише Reuters.

Пожежа сталася під час концерту гурту DNK.

Влада заарештувала близько 20 осіб у зв'язку з пожежею, включно з урядовцями і менеджером нічного клубу, повідомив на пресконференції міністр внутрішніх справ Панс Тосковскі.

За його словами, понад 20 поранених і троє загиблих були віком до 18 років.

Прем'єр-міністр Християн Міцкоський заявив, що міністерство економіки видало ліцензію незаконно, і пообіцяв, що винні постануть перед правосуддям.

"Незалежно від того, хто вони, з якої установи, з якого рівня, з якої партії та професії”, ‒ сказав прем’єр, оголосившли семиденний національний траур.

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Пожежа почалася близько 3 години ночі. За даними влади, у клубі на той момент перебувало близько 500 осіб.

Більше ніж 150 людей були госпіталізовані в Скоп'є, Кочанах та прилеглих містах, повідомив міністр охорони здоров'я Арбен Тараварі, додавши, що 20 людей отримали серйозні поранення.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

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