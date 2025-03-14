Через російські обстріли на Харківщині загорілися 1,5 гектари лісової підстилки

Через російські обстріли в екосистемах Куп'янського та Ізюмського районів Харківщини виникли пожежі.

Про це повідомляє ДСНС у Харківській області.

14 березня внаслідок ворожих обстрілів в Ізюмському та Куп’янському районах виникли пожежі в екосистемах. Горіла суха трава та лісова підстилка.

Зокрема, у Боровій горіла суха трава на площі 200 кв. м., у Куп’янську виникло займання сухостою на 5000 кв. м.. В Оскільській громаді через російський обстріл пожежа охопила 1,5 га хвойної підстилки.

"На ліквідацію залучили 25 рятувальників, медиків та піротехніків ДСНС та 8 одиниць техніки", — ідеться у повідомленні.