Держсекретар США розповів про «обережний оптимізм» щодо припинення вогню і нагадав про поступки від України і РФ

"Якими будуть ці поступки, ще треба з'ясувати. Це має бути частиною переговорів", - сказав Рубіо.

Є підстави для «обережного оптимізму» щодо переговорів з Росією про 30-денне припинення вогню в Україні.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, передає «Інтерфакс-Україна».

«Я думаю, що є підстави для обережного оптимізму, але водночас ми продовжуємо визнавати, що це важка і складна ситуація. Вона не буде легкою, вона не буде простою, але ми, безумовно, відчуваємо, що ми принаймні на кілька кроків наблизилися до завершення цієї війни і встановлення миру», - сказав Рубіо на полях міністерської зустрічі G7 у Канаді.

Він додав, що більше буде подробиць після того, як із Росії повернеться спецпредставник США Стів Віткофф.

Відповідаючи на питання, чи довіряє держсекретар США Путіну, Рубіо сказав, що це «неважливо», бо «йдеться не про довіру, а про дії – про те, що ви робите».

Крім того, Рубіо наголосив, що і Росії, і Україні доведеться піти на поступки в процесі мирних переговорів.

«Переговори, чи то в бізнесі, чи то в торгівлі, чи геополітиці передбачають, що обидві сторони щось віддають, обидві сторони йдуть на поступки… Якими будуть ці поступки, ще треба з'ясувати. Це має бути частиною переговорів. Але не буде корисно вступати в ці переговори з загальними заявами, які можуть дати привід тій чи іншій стороні не брати в них участі», - зазначив держсекретар США.

Рубіо наголосив, що «Сполучені Штати ніколи не говорили, що Росія, я ніколи не чув, щоб президент Трамп говорив, що Росія має право забрати всю Україну і робити там все, що їй заманеться».

За його словами, ще треба «дійти до того етапу, коли ці речі (поступки – Ред.) будуть обговорюватися».