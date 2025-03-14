Зеленський відреагував на "нюанси" Путіна: бравада і намагання затягнути мир

Він нагадав, що подібне було і під час попередніх спроб досягнути миру в мінському процесі.

Президент Володимир Зеленський вважає, що в реакції Володимира Путіна на американську пропозицію припинення боїв на 30 днів було більше бравади. Про це він сказав сьогодні під час спілкування з журналістами.

Україна обговорювала цю тему з партнерами і попереджала, що росіяни намагатимуться втягнути будь-який мирний процес у деталі. Український план полягав у тиші на морі і в повітрі та в обміні полонених – зрозумілих кроках, які всі можуть верифікувати і контролювати.

Американці всередині спілкування з українською делегацією в Джидді запропонували повне припинення вогню на 30 діб.

Він пригадав мінські домовленості, коли росіяни починали пропонувати деталі мирного процесу, аби втягнути в діалог і відтермінувати ті чи інші речі. У цьому ж випадку це є відтермінуванням закінчення війни або припинення вогню як одного з перших пунктів плану закінчення війни.

"Чому я кажу бравада? По-перше, звучить дуже дивно. Наприклад, а що там буде з мобілізацією, що там буде з поставками? Воєнний стан передбачає мобілізацію. Для нас не секрет, скільки вони мобілізують людей. Ми це публічно говоримо. І для них не секрет, навпаки. Тобто я не бачу в цьому сенс. Я бачу в цьому тільки піарну браваду, щоб сказати, що Росія «за, але на своїх умовах». Я думаю, буде реакція США обов'язково. Тому це така гра для руських. Як завжди Росія говорила до повномасштабної війни – «ми не збираємось нікого окупувати. Ми не хочемо ніякої війни. Але українці просто повинні йти за мінським процесом». Оце «але» – це ці деталі, в які вони втягують. Я вважаю, що зараз відбувається те саме", – сказав він.

На думку українського президента, якщо на ці кроки Путіна буде сильна відповідь Сполучених Штатів, то вони їм не дадуть гратися. А якщо будуть кроки, яких Росія не боїться, вони будуть затягувати процес.

На запитання про те, як би Україна реагувала на те, що США можуть піти на контрумови Росії, президент сказав: "Як завжди, неочікувано".