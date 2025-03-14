Зеленський відреагував на "нюанси" Путіна: бравада і намагання затягнути мир

Президент Володимир Зеленський вважає, що в реакції Володимира Путіна на американську пропозицію припинення боїв на 30 днів було більше бравади. Про це він сказав сьогодні під час спілкування з журналістами.
Україна обговорювала цю тему з партнерами і попереджала, що росіяни намагатимуться втягнути будь-який мирний процес у деталі. Український план полягав у тиші на морі і в повітрі та в обміні полонених – зрозумілих кроках, які всі можуть верифікувати і контролювати.
Американці всередині спілкування з українською делегацією в Джидді запропонували повне припинення вогню на 30 діб.
Він пригадав мінські домовленості, коли росіяни починали пропонувати деталі мирного процесу, аби втягнути в діалог і відтермінувати ті чи інші речі. У цьому ж випадку це є відтермінуванням закінчення війни або припинення вогню як одного з перших пунктів плану закінчення війни.
"Чому я кажу бравада? По-перше, звучить дуже дивно. Наприклад, а що там буде з мобілізацією, що там буде з поставками? Воєнний стан передбачає мобілізацію. Для нас не секрет, скільки вони мобілізують людей. Ми це публічно говоримо. І для них не секрет, навпаки. Тобто я не бачу в цьому сенс. Я бачу в цьому тільки піарну браваду, щоб сказати, що Росія «за, але на своїх умовах». Я думаю, буде реакція США обов'язково. Тому це така гра для руських. Як завжди Росія говорила до повномасштабної війни – «ми не збираємось нікого окупувати. Ми не хочемо ніякої війни. Але українці просто повинні йти за мінським процесом». Оце «але» – це ці деталі, в які вони втягують. Я вважаю, що зараз відбувається те саме", – сказав він.
На думку українського президента, якщо на ці кроки Путіна буде сильна відповідь Сполучених Штатів, то вони їм не дадуть гратися. А якщо будуть кроки, яких Росія не боїться, вони будуть затягувати процес.
На запитання про те, як би Україна реагувала на те, що США можуть піти на контрумови Росії, президент сказав: "Як завжди, неочікувано".
- 11 березня Україна погодилася на пропозицію США припинити вогонь на 30 діб. Свою відповідь стосовно цього має дати Росія. Офіційної згоди чи відмови Москва американцям ще не дала, але вчора Путін сказав, що згоден на перемир'я, але з вимогою, щоб під час перемир'я Україна не проводила мобілізацію і не отримувала зброю від партнерів.
- Дональд Трамп за результатами учорашніх переговорів американського спецпредставника в Москві оцінив шанси на встановлення миру як "дуже хороші".