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Євросоюз може зняти санкції з трьох росіян, - ЗМІ

Йдеться про міністра спорту Михайла Дегтярьова, сестру Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлову та бізнесмена В’ячеслава Моше Кантора.

Євросоюз може зняти санкції з трьох росіян, - ЗМІ
Фото: detector.media

Євросоюз може виключити трьох росіян зі списку санкцій, до якого вони потрапили через агресивну війну Росії проти України.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Джерела в дипломатичних колах ЄС розповіли, що йдеться про міністра спорту РФ Михайла Дегтярьова, сестру підприємця Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлову та колишнього голову Європейського єврейського конгресу, бізнесмена В’ячеслава Моше Кантора.

Офіційне рішення очікується найближчим часом

Також повідомляється, що країни ЄС "близькі до угоди" про продовження на пів року санкцій щодо більш ніж 2000  росіян.

Видання Bloomberg пише, що Угорщина, яка вимагала виключити зі списків підприємців Михайла Фрідмана та Алішера Усманова, погодилася на продовження санкцій.

Напередодні агентство Reuters повідомило, що Будапешт хоче виключити вісім осіб зі списку санкцій. 

Михайло Дегтярьов, який зараз обіймає посаду міністра спорту РФ, у 2020-2024 році очолював Хабаровський край як тимчасовий виконувач обов’язків губернатора, змінивши на цій посаді Сергія Фургала. Він перебуває під санкціями ЄС із 2014 року за підтримку бойовиків підконтрольного Москві угруповання "ДНР". Наразі понад 20 країн запровадили проти нього персональні санкції за підтримку війни в Україні.

Сестра Усманова Гульбахор Ісмаїлова, за даними ЗМІ, володіє частиною його закордонних активів.

В’ячеслава Моше Кантора називають "російським олігархом із тісними зв’язками з Владіміром Путіним".

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