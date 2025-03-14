Євросоюз фінансуватиме соціальні проєкти в ПАР замість США

Європейський Союз у четвер оголосив про виділення майже 5 мільярдів євро для фінансування проєктів у Південно-Африканській Республіці, пов'язаних із "зеленою" енергією та виробництвом вакцин.

Як пише Deutsche Welle, домовленість про кошти була досягнута на першому за сім років двосторонньому саміті ЄС - ПАР у Кейптауні.

За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, співпраця з найбільш розвиненою економікою Африки є взаємовигідною, адже ЄС допоможе країні піклуватися про гуманітарні потреби громадян, а натомість отримає диверсифікацію найбільш критичних ланцюгів постачання.

ПАР залишилася практично без американської фінансової допомоги після того, як нова адміністрація у Вашингтоні скасувала проєкти, пов'язані з агенцією USAID. Через це в країні навіть виник ризик масової смерті ВІЛ-інфікованих людей.