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Євросоюз фінансуватиме соціальні проєкти в ПАР замість США

Блок спрямує на потреби розвитку країни 4,7 мільярда євро.

Євросоюз фінансуватиме соціальні проєкти в ПАР замість США
Саміт ЄС - ПАР
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз у четвер оголосив про виділення майже 5 мільярдів євро для фінансування проєктів у Південно-Африканській Республіці, пов'язаних із "зеленою" енергією та виробництвом вакцин.

Як пише Deutsche Welle, домовленість про кошти була досягнута на першому за сім років двосторонньому саміті ЄС - ПАР у Кейптауні.

За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, співпраця з найбільш розвиненою економікою Африки є взаємовигідною, адже ЄС допоможе країні піклуватися про гуманітарні потреби громадян, а натомість отримає диверсифікацію найбільш критичних ланцюгів постачання. 

ПАР залишилася практично без американської фінансової допомоги після того, як нова адміністрація у Вашингтоні скасувала проєкти, пов'язані з агенцією USAID. Через це в країні навіть виник ризик масової смерті ВІЛ-інфікованих людей.

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