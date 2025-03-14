Суддя США наказав адміністрації Трампа поновити на роботі тисячі звільнених працівників

Федеральний суддя Каліфорнії Вільям Алсуп наказав шістьом агентствам США відновити на роботі тисячі співробітників, які втратили роботу в рамках чистки федеральних установ президента Дональда Трампа.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що рішення Алсупа поширюється на працівників Міністерства оборони США, Міністерства у справах ветеранів, Міністерства сільського господарства, Міністерства енергетики, Міністерства внутрішніх справ і Міністерства фінансів США.
Суддя наголосив, що агенціям неправомірно наказали масово звільняти працівників.
“Це сумний день, коли наш уряд звільняє якогось хорошого працівника і каже, що це ґрунтується на продуктивності, хоча вони добре знають, що це брехня”, - сказав Вільям Алсуп.
В свою чергу, прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що Алсуп не має повноважень видавати постанову і що адміністрація "негайно дасть відсіч".
“Президент має повноваження здійснювати повноваження всієї виконавчої гілки влади – окремі судді окружних судів не можуть зловживати повноваженнями всієї судової влади, щоб перешкодити порядку денному президента”, – сказала Лівітт.
- За даними Міністерства фінансів США, витрати федерального бюджету зросли у лютому на 40 мільярдів доларів порівняно з тим самим місяцем минулого року.
- Близько половини з 4000 співробітників Департаменту освіти США отримали вказівку не виходити на роботу "з міркувань безпеки" у середу, 12 березня, що стане першим кроком у плані адміністрації президента Дональда Трампа ліквідувати цю установу з метою економії бюджету.
- Раніше американські медіа повідомили, що Ілон Маск та державний секретар Марко Рубіо посварилися на засіданні кабінету за особистої присутності президента Дональда Трампа. Мільярдер нібито звинуватив очільника дипломатичного відомства в тому, що той "звільнив 0 працівників" і саботує кампанію з оптимізації державних витрат і бюрократичного апарату.