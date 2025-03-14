Суддя США наказав адміністрації Трампа поновити на роботі тисячі звільнених працівників

Білий дім вважає, що суддя не мав повноважень видавати таку постанову.

Федеральний суддя Каліфорнії Вільям Алсуп наказав шістьом агентствам США відновити на роботі тисячі співробітників, які втратили роботу в рамках чистки федеральних установ президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що рішення Алсупа поширюється на працівників Міністерства оборони США, Міністерства у справах ветеранів, Міністерства сільського господарства, Міністерства енергетики, Міністерства внутрішніх справ і Міністерства фінансів США.

Суддя наголосив, що агенціям неправомірно наказали масово звільняти працівників.

“Це сумний день, коли наш уряд звільняє якогось хорошого працівника і каже, що це ґрунтується на продуктивності, хоча вони добре знають, що це брехня”, - сказав Вільям Алсуп.

В свою чергу, прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що Алсуп не має повноважень видавати постанову і що адміністрація "негайно дасть відсіч".

“Президент має повноваження здійснювати повноваження всієї виконавчої гілки влади – окремі судді окружних судів не можуть зловживати повноваженнями всієї судової влади, щоб перешкодити порядку денному президента”, – сказала Лівітт.