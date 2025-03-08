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ЗМІ: Ілон Маск та Марко Рубіо серйозно посварилися через діяльність DOGE

Дональд Трамп стверджує, що посадовці "чудово ладнають".

ЗМІ: Ілон Маск та Марко Рубіо серйозно посварилися через діяльність DOGE
Ілон Маск
Фото: EPA/UPG

Очільник новоствореного департаменту урядової ефективності (DOGE) США Ілон Маск та державний секретар Марко Рубіо, за інформацією низки американських ЗМІ, включно з агенцією Reuters, вчинили сварку на засіданні кабінету за особистої присутності президента Дональда Трампа.

Мільярдер нібито звинуватив очільника дипломатичного відомства в тому, що той "звільнив 0 працівників" і саботує кампанію з оптимізації державних витрат і бюрократичного апарату. Натомість Рубіо вказав на те, що 1500 досвідчених службовців у держдепі отримали пропозицію щодо раннього виходу на пенсію, і саркастично запропонував "найняти їх знову, щоб Маск міг зробити з їхнього звільнення шоу". 

Посадовці посварилися на тому ж засіданні, на якому Дональд Трамп обмежив повноваження Маска, вказавши на те, що департаментами "керують їхні очільники, а не Ілон"

Сам президент під час спілкування з пресою в Овальному кабінеті заперечив побиття горшків своїми підлеглими та звинуватив ЗМІ у "порушенні спокою". Трамп сказав, що Рубіо та Маск "добре ладнають та обидва роблять фантастичну роботу". 

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