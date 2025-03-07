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Iltalehti: Фінляндія готується до того, що США не будуть дотримуватися принципу колективної оборони НАТО

Оцінка ситуації у Фінляндії змінилася за останні два-три тижні.

Iltalehti: Фінляндія готується до того, що США не будуть дотримуватися принципу колективної оборони НАТО
церемонія підняття прапора з нагоди вступу Фінляндії під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі, 4 квітня 2023
Фото: EPA/UPG

Фінляндія почала готуватися до того, що Сполучені Штати за президентства Дональда Трампа не будуть дотримуватись 5 статті Статуту НАТО, тобто принципу колективної оборони.

Про це повідомляє Iltalehti з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що у різних політичних і урядових структурах Фінляндії вже не впевнені, що Дональд Трамп дозволить командувачам НАТО використовувати американські війська у військових операціях проти російських військ.

Уточнюється, що у Фінляндії оцінка ситуації змінилася за останні два-три тижні, і тепер керівництво країни вважає, що готовності Трампа протистояти Путіну та Росії більше не можна довіряти. 

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Крім того, за даними джерел, Фінляндія зараз оцінює, чи зможуть фіни використати всі американські системи озброєнь, які вони придбали, щоб зупинити росіян.

Втім, офіційно Фінляндія продовжує наголошувати на чинності статті 5 Статуту НАТО.

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