Iltalehti: Фінляндія готується до того, що США не будуть дотримуватися принципу колективної оборони НАТО

церемонія підняття прапора з нагоди вступу Фінляндії під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі, 4 квітня 2023

Фінляндія почала готуватися до того, що Сполучені Штати за президентства Дональда Трампа не будуть дотримуватись 5 статті Статуту НАТО, тобто принципу колективної оборони.

Про це повідомляє Iltalehti з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що у різних політичних і урядових структурах Фінляндії вже не впевнені, що Дональд Трамп дозволить командувачам НАТО використовувати американські війська у військових операціях проти російських військ.

Уточнюється, що у Фінляндії оцінка ситуації змінилася за останні два-три тижні, і тепер керівництво країни вважає, що готовності Трампа протистояти Путіну та Росії більше не можна довіряти.

Крім того, за даними джерел, Фінляндія зараз оцінює, чи зможуть фіни використати всі американські системи озброєнь, які вони придбали, щоб зупинити росіян.

Втім, офіційно Фінляндія продовжує наголошувати на чинності статті 5 Статуту НАТО.