Прем'єр-міністр Польщі заявив про можливість розміщення в країні ядерної зброї та анонсував обов'язкову військову підготовку

На думку Дональда Туска, Європа може опинитися на межі війни з Росією впродовж наступних кількох років.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі в офісі прем'єр-міністра у Варшаві

Польща веде “серйозні переговори” з Францією щодо можливого доступу до ядерної зброї.

Про це заявив під час свого виступі в парламенті країни прем’єрміністр Дональд Туск, повідомляє агенція Bloomberg.

Туск зазначив, Європа може опинитися на межі війни з Росією впродовж наступних кількох років. РФ зараз масово переозброюється і мобілізується, оскільки Кремль, ймовірно, готується до повномасштабної військової конфронтації “не тільки з Україною, але й з кимось значно більшим”, додав він.

“Ми маємо усвідомлювати, що Польща повинна мати найсучасніші можливості, пов'язані з ядерною зброєю і сучасними нетрадиційними озброєннями, - зазначив Дональд Туск. - Ось чому ми стоїмо перед дуже серйозною гонкою, і це гонка за безпеку, а не гонка озброєнь”.

За його словами, Польща потребує півмільйонної армії включно з резервістами, щоб адекватно реагувати на можливі загрози війни. Для цього уряд готує інтенсивні навчання резервістів, які не підуть до армії, але мають бути добре підготовленими на випадок збройного конфлікту.

“До кінця цього року ми намагатимемося мати готову модель, щоб кожний дорослий чоловік у Польщі готувався на випадок війни, щоб цей резерв був дійсно адекватним до можливих загроз”, – заявив Дональд Туск.

Він також додав, що безпека Польщі залежатиме від “майбутнього статусу України”.

“Якщо Україна збереже статус суверенної, повністю незалежної, прозахідної держави, то результатом цієї боротьби буде значно більша безпека для Польщі та Європи, - сказав Дональд Туск. - Якщо Україна програє війну або прийме умови миру, перемир’я чи капітуляції таким чином, що це послабить її суверенітет, і полегшить Путіну отримати контролю над Україною, то Польща опиниться в значно складнішій геополітичній ситуації”.

Нагадаємо, 5 березня Еммануель Макрон заявив, що пропонує “дебати про захист союзників європейського континенту” силами ядерного стримування Франції.