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ЗМІ: Трамп попередив Канаду, що хоче переглянути договір про кордон

Також американська сторона не проти переглянути і угоди про спільне використання озер і річок між двома державами.

ЗМІ: Трамп попередив Канаду, що хоче переглянути договір про кордон
Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо

Президент США Дональд Трамп заявив канадським чиновникам, що хоче переглянути договір 1908 року, який встановлює кордон між США та Канадою, передає Anadolu Ajansı з посиланням на NYT.

Під час двох телефонних розмов у лютому цього року з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо Трамп висловив невдоволення щодо торговельних питань. Також він поставив під сумнів дійсність давнього договору про кордон та запропонував переглянути документ.

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Американський президент також згадав про перегляд угод про спільне використання озер і річок між двома державами, що ще раз свідчить про його ширше прагнення переглянути відносини між США і Канадою.

Договір 1908 року встановив кордон між державами, коли Канада була британським домініоном.

Канадська влада сприйняла висловлювання Трампа серйозно з огляду на його попередні погрози застосувати «економічну силу» проти Канади.

  • Президент США неодноразово озвучував заяви щодо Канади, в яких називав державу «51-им штатом». 
  • Після того, як Трамп запровадив мита проти цієї держави, тамтешній прем’єр-міністр Джастін Трюдо поскаржився, що таким чином Штати хочуть спровокувати крах канадської економіки, скористатися цим і приєднати країну.
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