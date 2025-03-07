ЗМІ: Трамп попередив Канаду, що хоче переглянути договір про кордон

Також американська сторона не проти переглянути і угоди про спільне використання озер і річок між двома державами.

Президент США Дональд Трамп заявив канадським чиновникам, що хоче переглянути договір 1908 року, який встановлює кордон між США та Канадою, передає Anadolu Ajansı з посиланням на NYT.

Під час двох телефонних розмов у лютому цього року з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо Трамп висловив невдоволення щодо торговельних питань. Також він поставив під сумнів дійсність давнього договору про кордон та запропонував переглянути документ.

Американський президент також згадав про перегляд угод про спільне використання озер і річок між двома державами, що ще раз свідчить про його ширше прагнення переглянути відносини між США і Канадою.

Договір 1908 року встановив кордон між державами, коли Канада була британським домініоном.

Канадська влада сприйняла висловлювання Трампа серйозно з огляду на його попередні погрози застосувати «економічну силу» проти Канади.