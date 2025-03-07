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Умєров зустрівся з Каллас: говорили про спільні оборонні компанії

Також йшлося про нові шляхи фінансування боєприпасів та ракет до ППО і підготовки й оснащення українських воїнів. 

Умєров зустрівся з Каллас: говорили про спільні оборонні компанії
Фото: Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся сьогодні у Брюсселі з Високим представником ЄС з питань закордонних справ Каєю Каллас.

Про це йдеться у Telegram-каналі міністерства.

Він зазначив, що відбувся важливий діалог щодо фінансування оборони України. 

Зокрема, ЄС працює над новою ініціативою, яка дозволить залучити додаткові ресурси для:

  • постачання боєприпасів та ракет до ППО;
  • підготовки й оснащення українських воїнів. 

Умєров та Каллас обговорили й інші формати підтримки.

“Зокрема, ми готові створювати спільні підприємства з провідними оборонними компаніями як в Україні, так і на території ЄС”, ‒ сказав очільник Міноборони. 

Фото: Міноборони
Фото: Міноборони

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