Також йшлося про нові шляхи фінансування боєприпасів та ракет до ППО і підготовки й оснащення українських воїнів.

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся сьогодні у Брюсселі з Високим представником ЄС з питань закордонних справ Каєю Каллас.

Про це йдеться у Telegram-каналі міністерства.

Він зазначив, що відбувся важливий діалог щодо фінансування оборони України.

Зокрема, ЄС працює над новою ініціативою, яка дозволить залучити додаткові ресурси для:

постачання боєприпасів та ракет до ППО;

підготовки й оснащення українських воїнів.

Умєров та Каллас обговорили й інші формати підтримки.

“Зокрема, ми готові створювати спільні підприємства з провідними оборонними компаніями як в Україні, так і на території ЄС”, ‒ сказав очільник Міноборони.

Фото: Міноборони