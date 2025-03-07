Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся сьогодні у Брюсселі з Високим представником ЄС з питань закордонних справ Каєю Каллас.
Про це йдеться у Telegram-каналі міністерства.
Він зазначив, що відбувся важливий діалог щодо фінансування оборони України.
Зокрема, ЄС працює над новою ініціативою, яка дозволить залучити додаткові ресурси для:
- постачання боєприпасів та ракет до ППО;
- підготовки й оснащення українських воїнів.
Умєров та Каллас обговорили й інші формати підтримки.
“Зокрема, ми готові створювати спільні підприємства з провідними оборонними компаніями як в Україні, так і на території ЄС”, ‒ сказав очільник Міноборони.