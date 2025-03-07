Два найзавантаженіші аеропорти країни ‒ Франкфурт і Мюнхен ‒ мали виконати у понеділок 2000 рейсів.

Майже всі аеропорти Німеччини оголосили 24-годинний страйк у понеділок, пише Reuters.

Профспілка Verdi закликала працівників державного сектора та наземного обслуговування залишити роботу. Це вплине на сотні тисяч пасажирів.

Запланований страйк знаменує значну ескалацію у переговорах після того, як Verdi влаштував кілька страйків у низці аеропортів Німеччини, зокрема дводенний у Мюнхені минулого місяця.

У п’ятничній заяві профспілка попередила, що пасажири повинні бути готові до масштабних обмежень на вильоти та прибуття, включно зі скасуванням рейсів.

Асоціація операторів аеропортів Німеччини ADV заявила, що “у сотень тисяч пасажирів навряд, чи буде можливість знайти альтернативні маршрути".

Два найзавантаженіші аеропорти країни ‒ Франкфурт і Мюнхен ‒ мали виконати 2000 рейсів у понеділок, повідомили в ADV.