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Майже всі аеропорти Німеччини оголосили 24-годинний страйк

Два найзавантаженіші аеропорти країни ‒ Франкфурт і Мюнхен ‒ мали виконати у понеділок 2000 рейсів.

Майже всі аеропорти Німеччини оголосили 24-годинний страйк
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Майже всі аеропорти Німеччини оголосили 24-годинний страйк у понеділок, пише Reuters.

Профспілка Verdi закликала працівників державного сектора та наземного обслуговування залишити роботу. Це вплине на сотні тисяч пасажирів.

Запланований страйк знаменує значну ескалацію у переговорах після того, як Verdi влаштував кілька страйків у низці аеропортів Німеччини, зокрема дводенний у Мюнхені минулого місяця.

У п’ятничній заяві профспілка попередила, що пасажири повинні бути готові до масштабних обмежень на вильоти та прибуття, включно зі скасуванням рейсів.

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Асоціація операторів аеропортів Німеччини ADV заявила, що “у сотень тисяч пасажирів навряд, чи буде можливість знайти альтернативні маршрути".

Два найзавантаженіші аеропорти країни ‒ Франкфурт і Мюнхен ‒ мали виконати 2000 рейсів у понеділок, повідомили в ADV.

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