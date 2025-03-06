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Німеччина підготувала для України допомогу на 3 млрд євро. Хочуть передати системи ППО

Також мають намір передати сучасні артилерійські системи.

Німеччина підготувала для України допомогу на 3 млрд євро. Хочуть передати системи ППО
міністр оборони ФРН Борис Пісторіус
Фото: EPA/UPG

Німеччина підготувала пакет військової допомоги для України на 3 мільярди євро, наразі це питання обговорюють партії ФРН, які ведуть перемовини про створення коаліції.

Про це сказав міністр оборони Борис Пісторіус на пресконференції з українським колегою Рустемом Умєровим.

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«Ми правильно обрали головний напрямок підтримки – саме посилення протиповітряної оборони, і будемо дотримуватися цього курсу... Крім того, ми сформували пакет допомоги вартістю близько трьох мільярдів євро. Швидке фінансування цього пакета наразі також є предметом попередніх переговорів між ХДС/ХСС і СДПН. І, звичайно, я сповнений рішучості забезпечити якнайшвидше ухвалення цього рішення, щоб ми могли надати Україні вкрай необхідну додаткову допомогу», - сказав німецький міністр.

Пісторіус додав, що наразі Німеччина вже передала Україні три ЗРК Patriot і по шість систем ППО IRIS-T SLM та SLS. 

«Цього року будуть передані й інші, вже анонсовані системи. Три системи IRIS-T SLS і три системи IRIS-T SLM. Щоб гарантувати успішне фінансування пакета на три мільярди євро, ми також плануємо додаткові системи ППО, включаючи — і це стає все більш важливим, особливо з огляду на нещодавнє розпорядження США про призупинення постачань — відповідні керовані ракети для систем, які ми маємо та вже поставили», - розповів німецький міністр.

Також Пісторіус повідомив, що Німеччина продовжує зміцнювати спроможності українських сухопутних військ. «Тільки в галузі артилерії нам уже вдалося оснастити приблизно два батальйони. І тут ми також зможемо збільшити фінансування, якщо пакет у три мільярди євро буде успішно профінансований. Це дозволить нам поставити додаткові сучасні артилерійські системи, такі як Panzerhaubitze 2000 або сучасну, повністю автоматизовану колісну гаубицю RCH-155. Те саме стосується і боєприпасів калібру 155 мм – тільки минулого року ми передали Україні 340 тисяч таких снарядів», - розповів глава Міноборони ФРН.

Пісторіус наголосив, що наразі немає жодних ознак того, що російський президент Путін «насправді готовий до миру, про що він заявляє, принаймні вустами Дональда Трампа, і що це втілюється в реальність на українській землі чи в українському небі». 

  • 4 березня стало відомо, що блок ХДС/ХСС та партія СДПН, які ведуть переговори про формування нового уряду, домовились про багатомільярдний пакет фінансування оборони та інфраструктури. Також вони домовились, що всі витрати на оборону, що перевищують 1% ВВП, будуть звільнені від боргових обмежень.
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