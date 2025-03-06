Бельгія не зможе поставити Україні F-16 до кінця року через затримку постачань нових літаків зі США

Це вже не перше відтермінування постачань винищувачів. Загалом Бельгія повинна надати українцям 30 літаків до 2028-го.

Бельгійський прем'єр-міністр Барт де Вевер оголосив про затримку з постачанням винищувачів F-16 для України. Це пов'язано з тим, що Бельгія спершу повинна отримати нові F-35 від США, щоб мати змогу віддати українцям свої F-16, пояснив Вевер перед зустріччю з іншими лідерами Євросоюзу у Брюсселі, передає "Європейська правда".

Подробиць стосовно очікуваного прибуття F-35 він не надав. Але, за його словами, постачання F-16 в Україну відкладені до наступного року.

Нині з Вевером у Брюсселі бачився український президент Володимир Зеленський. Він подякував йому за рішення передати Україні F-16.

Спершу Бельгія збиралася поставити F-16 Україні ще до кінця 2024-го, але не змогла. Винищувачі затрималися через "недостатню кількість підготованих українських пілотів, а також відсутність запасних частин". Крім того, у Брюсселі вказали на зрив термінів отримання від американської компанії Lockheed Martin новітніх літаків F-35.

Раніше Бельгія у рамках коаліції F-16, до якої також входять Данія та Нідерланди, брала на себе зобов'язання передати Україні 30 винищувачів до 2028. Цей пункт зазначено у двосторонній безпековій угоді, яку держави підписали у травні.