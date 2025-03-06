Єврокомісія та ЄІБ підписали угоду на 2 млрд євро для підтримки проєктів відновлення в Україні

Угоду підписали під час форуму у Люксембурзі.

Сьогодні, 6 березня під час форуму у Люксембурзі Європейська комісія та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) підписали гарантійну угоду, яка дозволить ЄІБ інвестувати щонайменше 2 млрд євро у нагальні проєкти відновлення та реконструкції в Україні.

Про це повідомили у Мінекономіки України.

Угода дозволить забезпечити подальшу реалізацію термінових проєктів відновлення та реконструкції в Україні. Фінансування, узгоджене з пріоритетами українського уряду, є частиною механізму фінансової підтримки України від ЄС Ukraine Facility.

Як прокоментувала перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко, Євросоюз та його інституції, зокрема ЄІБ, залишаються надійними партнерами у відновленні України.

"Ми прискорюємо інвестиційні проєкти, що відповідають нашим найбільш нагальним стратегічним потребам, забезпечуючи швидку реконструкцію та модернізацію. Кожен реалізований проєкт наближає Україну до ЄС, зміцнюючи нашу стійкість та інтеграцію до європейської родини", – зазначила вона.

А президентка ЄІБ Надя Кальвіньо наголосила, що безпека України – це безпека Євросоюзу.

"Ми підтримуємо Україну. Сьогодні ми вкотре підтверджуємо цю відданість, підписуючи угоди з Європейською комісією та урядом України для посилення нашої підтримки. Це дозволить нам здійснювати критично важливі інвестиції у відновлення ключової інфраструктури та державних послуг України, зміцнюючи стійкість країни та її шлях до інтеграції в ЄС", – сказала посадовиця.

Кошти спрямують на фінансування державних проєктів в ключових секторах, а саме на зміцнення енергетичних мереж України, включаючи розширення гідроенергетики та виробництва відновлюваної енергії, а також підвищення енергоефективності.

Додатково фінансування підтримає модернізацію залізниць, розвиток міського громадського транспорту та покращення транспортної інфраструктури, зокрема ініціативи "Шляхи солідарності", яка передбачає реалізацію проєктів, спрямованих на покращення транспортного сполучення між Україною та ЄС.

Кошти також допоможуть відновити муніципальну інфраструктуру, таку як водопостачання, системи опалення, вуличне освітлення, школи, лікарні та заклади вищої освіти. Перші проєкти в межах цієї гарантії були вже оголошені під час нещодавнього візиту Президентки ЄІБ Наді Кальвіньо до Києва.