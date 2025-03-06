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Wall Street Journal: Росія налагоджує відносини з новою адміністрацією Сирії і сподівається зберегти там військові бази

Росіяни надрукували й передали Дамаску готівку, гостро необхідну новому режиму. 

Wall Street Journal: Росія налагоджує відносини з новою адміністрацією Сирії і сподівається зберегти там військові бази
Одна із російських баз у Сирії
Фото: EPA/UPG

Росія налагоджує відносини з новою адміністрацією Сирії, що прийшла до влади після повалення режиму Башара Асада – давнього союзника Володимира Путіна. Попри те, що в останні дні асадівського режиму Москва називала сирійських повстанців терористами, після їх приходу до влади вона їм стала сприяти, йдеться у матеріалі Wall Street Journal

Після зміни влади в Сирії союзники США не поспішали підтримувати нову адміністрацію, вичікуючи спершу позицію Вашингтона. Це дало Росії можливість не лише зберегти свою позицію в країні, а й посилити її. 

Минулого місяця Росія передала центробанку Дамаска суму, еквівалентну $23 млн у сирійській валюті. За словами європейських та сирійських посадовців, вона надрукувала ці банкноти для підтримки зголоднілої економіки Сирії. Більшість країн відмовилися це зробити, побоюючись американських санкцій.

Грошові вливання відбулися на тлі відмови Катару і Саудівської Аравії надати мільйони доларів бюджетної допомоги, яку вони обговорювали з новим режимом. Співрозмовники газети сказали, що ці країни чекають ясності від Вашингтона стосовно того, чи будуть скасовані санкції проти колишніх джихадистів, які зараз прийшли до влади. Але Росії, яка вже й так перебуває під санкціями США і ЄС за вторгнення в Україну, за обмежувальні заходи можна не переживати. 

Головною нагородою для Москви від співпраці з новою адміністрацією Сирії було б продовжити утримання військових баз в Сирії, які значно розширюють її охоплення. Приватні переговори між Москвою і новою адміністрацією охоплювали низку тем, зокрема мільярди доларів готівкою та інвестиції в газові родовища та порти, потенційне вибачення Москви за її роль у бомбардуванні мирних жителів і навіть запит нової сирійської влади про екстрадицію Асада.

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