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Польща розпочала надавати Києву 46-й пакет допомоги, ‒ міністр оборони Косіняк-Камиш

Він зазначив, що підтримка Києва триватиме, а повернення до переговорів між Україною та США “дає надію на справедливий мир”.

Польща розпочала надавати Києву 46-й пакет допомоги, ‒ міністр оборони Косіняк-Камиш
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш
Фото: polsatnews.pl

Польща продовжуватиме надавати Україні матеріально-технічну підтримку, сподіваючись на мирні переговори. 

Про це міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив на спільній пресконференції зі своїм українським колегою Рустемом Умеровим, пише The Guardian.

Він зазначив, що Варшава розпочала надання Києву 46-го пакету допомоги на суму до 200 мільйонів євро.

Косіняк-Камиш підкреслив актуальність логістичного хабу в Ряшеві та продовження роботи з українськими солдатами, майже 28 000 яких пройшли підготовку в Польщі.

“Ми продовжуємо підтримувати Україну, як і з першого дня війни, для нас це неймовірно важливо”, ‒ сказав він.

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Міністр зазначив, що повернення до переговорів між Україною та США “дає надію на справедливий мир”. За його словами, Польща є сильним прихильником як “трансатлантичних відносин, так і підвищення європейського оборонного потенціалу”.

  • Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща безпечніша, якщо Україна є "суверенною і здатною захистити себе від російської агресії".
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