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Польща надасть Україні новий пакет допомоги на понад 200 млн євро

"Це іноді більше, ніж деякі країни Європи пожертвували за весь час війни", - заявив глава польськго Міноборони Владислав Косіняк-Камиш.

Польща надасть Україні новий пакет допомоги на понад 200 млн євро
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш
Фото: polsatnews.pl

Польща надасть Україні новий  (46-й) пакет допомоги вартістю понад 200 млн євро.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, голова Міністерства національної оборони Владислав Косіняк-Камиш, передає PAP.

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За словами Косіняка-Камиша, його держава є лідером у наданні допомоги і буде продовжувати це робити.

«Наразі ми готуємо 46-ту допомогу Україні, яка буде коштувати понад 200 мільйонів євро. Це іноді більше, ніж деякі країни Європи пожертвували за весь час війни. Це 46-й внесок, і ми будемо продовжувати допомагати, я хотів би це підкреслити. Ми будемо тренувати українських солдатів, і ми виконали цю місію. З 80-90 тисяч солдатів, яких підготували країни Європейського Союзу, Польща підготувала близько третини – 28 тис. Ми готові тренувати далі на нашій території. Ми є лідером у цій сфері», – розповів польський віцепрем'єр у своєму виступі в Сенаті з нагоди третьої річниці повномасштабної агресії Росії проти України.

  • Того ж дня стало відомо, що Польща збільшує кількість терміналів Starlink для забезпечення стабільного зв'язку на фронті в Україні.
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