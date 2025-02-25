Не нова, а вже чинна співпраця: в ЄС уточнили, про яку саме роботу з Україною стосовно корисних копалин йшлося (оновлено)

Речник Єврокомісії Томас Рен'є уточнив, що Євросоюз не робив Україні нової пропозиції про "критичні матеріали". На пресконференції він сказав, що з 2021 року ЄС і Україна вже співпрацюють у сфері критичних корисних копалин.

Ця співпраця формалізована меморандумом про взаєморозуміння. Тож цим домовленостям уже чотири роки.

"Як і з усією співпрацею, яку ЄС має у критичних корисних копалинах, ця співпраця – не лише про постачання, а і про стимулювання створення місцевих цінностей і можливостей розбудови з країнами-партнерами", – сказав він.

Рен'є наголосив, що йшлося про співпрацю з Україною, а "не про будь-який вид змагання зі США".

"Як і з усіма критичними корисними копалинами і меморандумами про взаєморозуміння, які в нас є з нашим партнерами, цей – про створення синергії", – прокоментував він.

Politico писало, що в понеділок Євросоюз нібито запропонував Україні власну угоду про "критичні матеріали". Її озвучив єврокомісар з індустріальної стратегії Стефан Сежурне. Він у коментарі журналістам сказав, що йдеться про 21 матеріал, який має Україна і якого потребує Європа.

Коментар про корисні копалини від Брюсселя надійшов на фінальному етапі домовленостей між Києвом і Вашингтоном. Раніше Україна відкинула підписання пропозиції американців через відсутність гарантій безпек та невигідні для себе умови.

"21 з 30 критичних матеріалів, які потрібні Європи, може забезпечувати Україна у взаємовигідному партнерстві", – сказав Сежурне, який приїхав до Києва в складі делегації Єврокомісії до третьої річниці повномасштабної війни.

Ці коментарі зроблені після того, як Україні довелося відкинути два проєкти угоди з американцями. Президент Володимир Зеленський пояснив, що США за три роки війни допомогли Україні на $100 млрд, а в угоді вимагають 500 млрд. Він сказав, що в документі прописали зобов'язання віддати американцям по два долари за кожен один, наданий Україні. Президент заявив, що не підписуватиме документ, за який потім будуть розплачуватися 10 поколінь українців.

Попри це, перемовини між американською і українською сторонами стосовно угоди не припинилися. Учора президент США Дональд Трамп сказав, що дискусії про договір просуваються, і що Зеленський може приїхати до Вашингтона як тільки підпишуть угоду. Раніше український президент наголошував, що йому важливо зустрітися з Трампом до того, як зустрінеться Путін.

Угода з США про рідкісноземельні елементи