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Єрмак: угоду зі США про корисні копалини підпише уповноважена особа, хто – визначать після готовності документу

Нині буде другий раунд переговорів. 

Єрмак: угоду зі США про корисні копалини підпише уповноважена особа, хто – визначать після готовності документу
Андрій Єрмак
Фото: Офіс президента

Угоду зі США про корисні копалини підписуватиме уповноважена особа, хто конкретно – вирішать тоді, коли угоду напрацюють. 

Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак, який бере участь у переговорах із американцями, сказав на форумі “Україна. Рік 2025” у відповідь на запитання шеф-редакторки lb.ua. Він також сказав, що другий раунд переговорів зі США буде вже сьогодні.

“Давайте щоб угода була, а потім будемо визначатися, хто”, – сказав він. 

Україна розглядає можливість закордонних інвестицій як певний елемент гарантій безпеки, який може працювати в загальній структурі гарантій.

"Ніхто не відмовлявся ні від чого, іде нормальний робочий процес. Угода повинна відповідати національним інтересам України і бути цікавою нашим партнерам", – сказав голова ОПУ. 

  • Драфт угоди про корисні копалини в Україну привіз міністр фінансів США. Україна відмовилася її підписувати, оскільки та не містила гарантій безпеки, а самі лише вимоги надати доступ до 50 % ресурсів, викладених в угоді.
  • Президент України казав, що угоду мали підписати на рівні міністрів.
  • Зараз робота над документом триває.


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