Єрмак: угоду зі США про корисні копалини підпише уповноважена особа, хто – визначать після готовності документу

Угоду зі США про корисні копалини підписуватиме уповноважена особа, хто конкретно – вирішать тоді, коли угоду напрацюють.

Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак, який бере участь у переговорах із американцями, сказав на форумі “Україна. Рік 2025” у відповідь на запитання шеф-редакторки lb.ua. Він також сказав, що другий раунд переговорів зі США буде вже сьогодні.

“Давайте щоб угода була, а потім будемо визначатися, хто”, – сказав він.

Україна розглядає можливість закордонних інвестицій як певний елемент гарантій безпеки, який може працювати в загальній структурі гарантій.

"Ніхто не відмовлявся ні від чого, іде нормальний робочий процес. Угода повинна відповідати національним інтересам України і бути цікавою нашим партнерам", – сказав голова ОПУ.

Драфт угоди про корисні копалини в Україну привіз міністр фінансів США. Україна відмовилася її підписувати, оскільки та не містила гарантій безпеки, а самі лише вимоги надати доступ до 50 % ресурсів, викладених в угоді.

Президент України казав, що угоду мали підписати на рівні міністрів.

Зараз робота над документом триває.



