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Макрон і Стармер представлять Трампу проект миротворчого плану, який передбачає участь збройних сил США в якості «підтримки»

ВПС США, що базуються за межами України, мають бути готові на випадок, якщо європейським військам загрожуватиме небезпека. 

Макрон і Стармер представлять Трампу проект миротворчого плану, який передбачає участь збройних сил США в якості «підтримки»
Дональд Трамп, Еммануель Макрон і Володимир Зеленський у Парижі 7 грудня 2024 року
Фото: BFM TV

Велика Британія і Франція представлять президенту США Дональду Трампу план розгортання до 30 тисяч європейських миротворців в Україні, якщо Росія та Україна досягнуть угоди про припинення вогню. 

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Видання також зазначає, що реалізація плану залежатиме від згоди президента Трампа на обмежену військову роль США, яку британські офіційні особи назвали «підтримкою».

Згідно з планом, британські та французькі війська, разом із військово-морськими силами та повітряними силами, сформують кістяк так званих “сил заспокоєння”. Миротворці не будуть розгорнуті вздовж лінії фронту на сході України, а зашищатимуть життєво важливу інфраструктуру, міста і порти. Безпілотники та супутники стежитимуть за лінією фронту, щоб визначити, чи дотримується Росія режиму припинення вогню.

Європейський план не вимагатиме від США розгортання власних сил в Україні, але передбачає використання військового потенціалу США, якого не вистачає європейським силам, кажуть співрозмовники WSJ. 

Наприклад, США можуть використовувати системи протиповітряної оборони в сусідніх країнах, які охоплюють територію України і надати свої системи протиповітряної оборони європейцям. Також ВПС США, що базуються за межами України, мають бути готові на випадок, якщо європейським військам загрожуватиме небезпека. 

Очікується, що президент Франції Еммануель Макрон обговорить план з Дональдом Трампом 24 лютого, у ході візиту до США. Прем’єр Великої Британії Кір Стармер зустрінеться з президентом США у четвер, 27 лютого. 

У січні Володимир Зеленський заявив, що будь-які ефективні миротворчі сили, які можуть розгорнути в Україні, повинні включати війська США

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