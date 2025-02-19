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FT: Франція та Великобританія планують створити в Україні “сили заспокоєння”

Вони мають забезпечити виконання угоди про припинення вогню в Україні та стримувати потенційну агресію РФ.

FT: Франція та Великобританія планують створити в Україні “сили заспокоєння”
Винищувач Rafale
Фото: EPA/UPG

Франція та Великобританія розробляють плани створення “сил заспокоєння”. Вони будуть спиратися на західну авіацію за підтримки США, щоб забезпечити виконання угоди про припинення вогню в Україні та стримувати потенційну агресію РФ.

Про це повідомляє FT з посиланням на джерела.

Зазначається, що ці плани ще доопрацьовуються. Вони надають більшу роль західним військово-повітряним силам, ніж сухопутним військам, як це пропонували європейські лідери, такі як президент Франції Еммануель Макрон. Втім, сухопутні війська використовуватимуться, принаймні спочатку, для захисту ключових українських об’єктів, таких як порти та атомні електростанції.

Метою цих планів є створити потужний стримуючий фактор, який фактично відмовить Росію від порушення будь-якої угоди про припинення вогню і таким чином створить умови для тривалого миру в Україні.

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Очікується, що цей план потребує доопрацювання, і може передбачати розгортання великих сухопутних військ якщо не в Україні, то за її західними кордонами.

Ці “сили заспокоєння” могли б очолити Об’єднані експедиційні сили, франко-британське формування, яким командували або з британського штабу в Нортвуді, Лондон, або з французького штабу у форті Мон-Валер’єн поблизу Парижа.

Зараз тривають переговори з кількома країнами щодо участі в цих силах.

  • The Associated Press днями повідомило, що група країн Європи розробляє план відправлення військ в Україну на тлі нових пріоритетів США у галузі безпеки.

  • Напередодні британський прем'єр-міністр Кір Стармер висловив готовність відправити миротворців на територію України в разі досягнення угоди про закінчення війни.

  • Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна не буде надавати свої війська в рамках миротворчої місії.

  • Уряд Німеччини повідомив, що "не ухилятиметься" від відправки військ в Україну після війни для підтримки потенційної миротворчої місії.

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