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У ЦПД спростували російський фейк щодо заборони в Україні соцмережі Truth Social

Інформація російських пропагандистів — є черговою брехнею.

У ЦПД спростували російський фейк щодо заборони в Україні соцмережі Truth Social
Фото: ЦПД

Російські пропагандисти запустили черговий фейк. Цього разу про те, що в Україні начебто заборонили соцмережу Truth Social. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Росіяни брешуть, що в Україні заборонили соцмережу Truth Social, яка ніколи не була доступна в нашій державі. Відповідно, інформація російської пропаганди про те, що президент Володимир Зеленський нібито заблокував соціальну мережу Truth Social в Україні, є фейком", — зазначають у ЦПД.

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