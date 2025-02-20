У ЦПД спростували російський фейк щодо заборони в Україні соцмережі Truth Social

Російські пропагандисти запустили черговий фейк. Цього разу про те, що в Україні начебто заборонили соцмережу Truth Social.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Росіяни брешуть, що в Україні заборонили соцмережу Truth Social, яка ніколи не була доступна в нашій державі. Відповідно, інформація російської пропаганди про те, що президент Володимир Зеленський нібито заблокував соціальну мережу Truth Social в Україні, є фейком", — зазначають у ЦПД.