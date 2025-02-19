Це є частиною дезінформаційної кампанії Кремля під умовною назвою "Україна не хоче миру".

Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив, що Служба зовнішньої розвідки Росії поширює чергову очевидну дезінформацію про нібито підготовку Україною терактів у країнах ЄС, щоб "зірвати переговори про мир".

Про це йдеться у повідомленні на телеграм-каналі Центру.

Зазначається, що ця дезінформація є частиною інформаційної операції кремля під умовною назвою "Україна не хоче миру", і її реалізацією керує керівник сзр РФ, давній друг Путіна – Сергій Наришкін.

Керівник ЦПД, офіцер Сил оборони України Андрій Коваленко зазначив, що Наришкін вже провалив кабельні диверсії проти країн НАТО, виставивши Росію винуватцем, після чого почав розповідати, що Україна готує теракти щодо суден.

Ковеленко сказав, що саме Росія здійснила низку диверсій і підпалів у країнах ЄС та НАТО, намагалася вбити гендиректора Rheinmetall, про що повідомляли в Альянсі.

"Тепер Наришкін готує можливі диверсії для звинувачення України. Але він настільки бездарний, що інформаційно одразу зрозуміло, що це робити буде рф. І ось це все – частина кампанії, щоб звинуватити Україну «у зриві миру», якого не хоче сама рф", – зазначив керівник ЦПД.

Командувач Військово-морських сил Німеччини віцеадмірал Ян Крістіан Каак вважає, що пошкодження телекомунікаційних та інших кабелів у Балтійському морі – це навмисний акт саботажу.

Тако\ ж думки дотримується і міністерка закордонних справ Фінляндії. Вона вважає, що чотири пошкодження кабелів у Балтійському морі не можуть бути випадковими.