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Росіяни завдали авіаударів по Костянтинівці, є загибла людина і поранені (оновлено)

Попередньо, ворог використав 6 "ФАБ-250" з УМПК. 

Росіяни завдали авіаударів по Костянтинівці, є загибла людина і поранені (оновлено)
Наслідки російської атаки
Фото: Офіс генпрокурора

У Костянтинівці Донецької області сьогодні уранці шестеро осіб отримали поранення унаслідок російських авіаударів. Одна із постраждалих знаходиться у важкому стані.

Про це повідомив Офіс генпрокурора. За даними ОВА, одна людина загинула. Також там додали, що крім жертв, про яких відомо достеменно, ще одна людина може перебувати під завалами одного з будинків.

наслідки російської атаки
Фото: Донецька ОВА
наслідки російської атаки

О 08:50 російська армія нанесла 2 авіаудари по Костянтинівці. Засоби ураження поцілили по щільній житловій забудові населеного пункту. Внаслідок атаки у своїх квартирах поранення отримали троє жінок та 65-річний чоловік. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення й контузію. Їх доставлено до лікарні.

Через 7 хвилин зс РФ здійснили ще 4 бомбові удари. Влучання відбулись по приватному сектору. Двоє жительок дістали забої та струс головного мозку, перебуваючи за місцями мешкання. Їм надали медичну допомогу, стан однієї з постраждалих лікарі оцінюють як важкий.

наслідки російської атаки
Фото: Офіс генпрокурора
наслідки російської атаки

Попередньо, ворог використав 6 "ФАБ-250" з УМПК. У місті пошкоджено 4 багатоквартирні та 34 приватні будинки, 3 лінії електропередач, 3 газогони й автомобілі.

За процесуального керівництва Костянтинівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

  • На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 3 отримали поранення.
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