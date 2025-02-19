Зеленському довіряють 57% українців, хоча недовіра зростала протягом 2024 року, - КМІС

Більше половини українців (57%) довіряють президенту Володимиру Зеленському.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

У КМІС дослідили динаміку довіри президентові з 2019 по 2025 рік. Так, станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють Зеленському, не довіряють – 37%. Баланс довіри-недовіри становить +20%.

Причому показники довіри трохи покращилися порівняно із останнім опитуванням в грудні 2024 року, коли Зеленському довіряли 52%, не довіряли – 39%, а баланс довіри-недовіри становив +13%.

У всіх регіонах України баланс довіри-недовіри також позитивний.

Директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що президент Зеленський зберігає досить високу довіру в суспільстві і тим більше зберігає легітимність. За його словами, для демократичного суспільства мати поточний показник довіри – це дуже гарний результат.

"Якщо окремі міжнародні партнери-союзники переживають за легітимність президента у контексті можливих мирних перемовин і вважають доречним наполягати на виборах, то з точки зору самих українських громадян з цим проблем немає, нинішній президент і влада цілком легітимні вести складні перемовини, а вибори мають бути після завершення війни і щонайменше отримання Україною надійних безпекових гарантій, - додав соціолог.

КМІС провів опитування серед 1000 респондентів 4-9 лютого 2025 року. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів - це ВПО, які переїхали з окупованих територій). Також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.