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​Білорусь продає в країни ЄС олію з ріпака, вивезеного з окупованих районів Херсонщини, - "Схеми"

У 2023 році з окупованої частини Херсонської області до Білорусі вивезли майже 5 тисяч тонн насіння ріпаку.

​Білорусь продає в країни ЄС олію з ріпака, вивезеного з окупованих районів Херсонщини, - "Схеми"
ріпак
Фото: superagronom.com

Білоруське підприємство "Агропродукт" використовує сировину, вивезену з тимчасово окупованих районів Херсонщини, і постачає готову продукцію у вигляді ріпакової олії до країн Європейського Союзу. Одна з них – це Литва, де з літа 2024-го року діє заборона на ввезення білоруських продуктів харчування

Про це йдеться в розслідуванні "Схем" (проєкт "Радіо Свобода"), яке журналісти підготували у співпраці з литовськими, латвійськими та білоруськими партнерами.

Згідно з даними із Федеральної державної інформаційної системи "Зерно", у 2023 році з окупованої частини Херсонської області до Білорусі вивезли майже 5 тисяч тонн насіння ріпаку. В Білорусі отримувачами українського ріпаку стали п’ять компаній, серед яких – "Агропродукт". Це один із найбільших виробників ріпакової олії, яка експортується до ЄС.

За даними Євростату, протягом шести місяців 2023 року країни ЄС купили більше 90 тисяч тонн ріпакової олії з Білорусі на понад 67 мільйонів євро. Основні покупці – Литва та Латвія. 

За інформацією від білоруської опозиційної організації "Співтовариство залізничників Білорусі", ці країни протягом усього 2024 року отримали приблизно по 50 тисяч тонн ріпакової олії виключно від "Агропродукту".

Логістичні компанії у Латвії та Литві підтвердили співпрацю з "Агропродуктом". А журналісти встановили, що компанія має зв’язки з білоруською владою. Співзасновницею підприємства є білоруська компанія «Транзит-Авто 2003», яка в 2023 році потрапила під українські санкції через допомогу російській армії в перевезенні військової техніки та солдатів. Однак, зазначають журналісти, заснована нею компанія-виробник олії – "Агропродукт" – не перебуває у санкційних списках ЄС та України, і має право безперешкодно постачати продукцію в Європу.

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