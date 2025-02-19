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Росіяни поранили сімох людей на Херсонщині, серед них - дитина

Під ворожими ударами були 30 населених пунктів області та місто Херсон.

Росіяни поранили сімох людей на Херсонщині, серед них - дитина
Наслідки обстрілу Херсонщини (архівне фото)
Фото: Херсонська ОВА

Через російські обстріли на Херсонщині поранено 7 людей, з них - 1 дитина.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Бургунка, Веселе, Зеленівка, Золота Балка, Іванівка, Качкарівка, Кізомис, Комишани, Козацьке, Львове, Миколаївка, Микільське, Новоберислав, Новотягинка, Ольгівка, Понятівка, Приозерне, Придніпровське, Республіканець, Садове, Софіївка, Станіслав, Суханове, Токарівка, Тягинка, Червоний Маяк, Широка Балка, Шляхове та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області. Пошкоджено 3 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарську споруду, складське приміщення, гараж та приватні автомобілі.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією області знищили два російських "шахеди".

Учора від російських обстрілів постраждали 8 людей на Херсонщині. А раніше ворог атакував будівлю, де працює Пункт Незламності.

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