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Суспільне: в Одесі пролунали вибухи, є перебої зі світлом

Ймовірно, пошкоджена будівля медзакладу.

В ніч на 19 лютого в Одесі пролунали вибухи.

Про це повідомляє Суспільне.

“Пізніше у частині міста почались перебої зі світлом. Наші читачі також повідомляють про відключення світла у деяких районах”, - йдеться у повідомленні.

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В ДТЕК повідомили, що в Укренерго не надали розпоряджень щодо стабілізаційних або екстрених графіків відключень. В Одесі та області після дронової атаки РФ є локальні аварійні відключення світла.

Як повідомляє “Думська”,  над частиною Одеси стоїть величезний стовп диму, внаслідок удару було пошкоджено будівлю медзакладу.

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