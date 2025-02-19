Суспільне: в Одесі пролунали вибухи, є перебої зі світлом

В ніч на 19 лютого в Одесі пролунали вибухи.

Про це повідомляє Суспільне.

“Пізніше у частині міста почались перебої зі світлом. Наші читачі також повідомляють про відключення світла у деяких районах”, - йдеться у повідомленні.

В ДТЕК повідомили, що в Укренерго не надали розпоряджень щодо стабілізаційних або екстрених графіків відключень. В Одесі та області після дронової атаки РФ є локальні аварійні відключення світла.

Як повідомляє “Думська”, над частиною Одеси стоїть величезний стовп диму, внаслідок удару було пошкоджено будівлю медзакладу.