Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією

На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.

Сьогодні, 18 лютого, російська окупаційна армія атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області дронами та артилерією.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“На Нікопольщині через ворожі атаки сьогодні потерпали райцентр, Марганецька, Червоногригорівська і Мирівська громади”, - написав Лисак.

Він уточнив, що переважно росіяни били дронами та з артилерії.

Внаслідок російських обстрілів були пошкоджені промислові підприємства, 3 багатоповерхівки, 5 приватних будинків, 2 господарські споруди та вантажівка.

На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.