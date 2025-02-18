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Politico: ЄС готує для України пакет допомоги на щонайменше 6 млрд євро

Його можуть оголосити перед візитом єврокомісарів до Києва 24 лютого.

Politico: ЄС готує для України пакет допомоги на щонайменше 6 млрд євро
Президент України Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Країни Євросоюзу готують пакет військової допомоги для України на суму щонайменше 6 мільярдів євро, передає Politico.

Сюди має увійти різна допомога: від 1,5 млн артилерійських снарядів до систем ППО. Цей пакет може стати одним з найбільших з моменту повномасштабного вторгнення Росії.

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Про допомогу можуть оголосити перед символічним візитом європейських комісарів до Києва 24 лютого.

Джерела видання повідомили, €6 млрд — це відправна точка, яка може збільшитись до €10 млрд або більше, оскільки країни вивчать свої запаси, щоб зрозуміти, що вони можуть відправити нашій державі. 

Країни зможуть робити військовий внесок або переказати кошти.

Збільшення військової підтримки може допомогти українським Збройним силам стримати російські атаки на лінії фронту та захистити міста від повітряних атак РФ. Це також може зміцнити аргумент ЄС на користь включення до переговорів між США І РФ.

Дипломати ЄС все ще обговорюють деталі пакету допомоги. Поки невідомо, чи схвалить його весь блок а чи коаліція країн з огляду на протидію в цьому питанню Угорщини.

  • Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розповіла про підготовку допомоги Україні на 700 млрд євро від ЄС після виборів у Німеччині
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