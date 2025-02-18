​Адміністрація Трампа готується звільнити сотні співробітників Міністерства внутрішньої безпеки

Ці звільнення відбудуться на тлі загальних скорочень в інших відомствах.

Адміністрація президента США Дональда Трампа готується звільнити сотні високопоставлених співробітників Міністерства внутрішньої безпеки цього тижня.

Про це повідомляє NBC News.

Джерела видання зазначили, що адміністрація Трампа має "централізований план" і список людей на високих посадах, , які будуть звільнені цього тижня".

Ці звільнення відбудуться на тлі загальних скорочень у Федеральному агентстві з надзвичайних ситуацій, Службі громадянства та імміграції США, а також Агентстві з кібербезпеки та безпеки інфраструктури.

Раніше видання Wall Street Journal також повідомило, що Центральне розвідувальне управління США запропонувало всім своїм працівникам звільнитися та отримати компенсацію.