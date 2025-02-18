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​Адміністрація Трампа готується звільнити сотні співробітників Міністерства внутрішньої безпеки

Ці звільнення відбудуться на тлі загальних скорочень в інших відомствах. 

​Адміністрація Трампа готується звільнити сотні співробітників Міністерства внутрішньої безпеки
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента США Дональда Трампа готується звільнити сотні високопоставлених співробітників Міністерства внутрішньої безпеки цього тижня.

Про це повідомляє NBC News.

Джерела видання зазначили, що адміністрація Трампа має "централізований план" і список людей на високих посадах, , які будуть звільнені цього тижня".

Ці звільнення відбудуться на тлі загальних скорочень у Федеральному агентстві з надзвичайних ситуацій, Службі громадянства та імміграції США, а також Агентстві з кібербезпеки та безпеки інфраструктури.

Раніше видання Wall Street Journal також повідомило, що Центральне розвідувальне управління США запропонувало всім своїм працівникам звільнитися та отримати компенсацію. 

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