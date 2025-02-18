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У Болівії 30 людей загинуло після того, як автобус впав у яр

У дорожньо-транспортних пригодах щороку у країні гине у середньому 1400 осіб.

Понад 30 людей загинули внаслідок аварії автобуса на гірській дорозі у Болівії, пише BBC з посиланням на поліцію.

Транспортний засіб впав з висоти майже 800 м у яр у південно-західному районі Йокалла.

Також постраждали чотирнадцять людей, зокрема четверо дітей. Кілька постраждалих перебувають у важкому стані.

Болівія відома своїми небезпечними дорогами, особливо у гірських районах. Чиновники вважають, що аварію могло викликати перевищення швидкості, внаслідок чого водій не зміг справитися з кермом, повідомив інформаційному агентству AFP полковник поліції Віктор Бенавідес.

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Це ДТП вважається найсерйознішою дорожньо-транспортною пригодою, зареєстрованою в цій американській країні цього року.

У січні у цьому ж регіоні 19 людей загинули, коли автобус зійшов з дороги.

За даними уряду, у дорожньо-транспортних пригодах щороку гине у середньому 1400 осіб ‒ у країні з населенням близько 12 мільйонів людей.

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