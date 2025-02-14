Санкції проти Порошенка: причини і наслідки та чому саме зараз?
Санкції проти Порошенка: причини і наслідки та чому саме зараз?
Агентом ФСБ у штабі Антитерористичного центру СБУ виявився полковник Козюра. Що про нього відомо
Агентом ФСБ у штабі Антитерористичного центру СБУ виявився полковник Козюра. Що про нього відомо
Джерела: санкції проти Коломойського впровадили за поданням СБУ, проти Порошенка – уряду
Джерела: санкції проти Коломойського впровадили за поданням СБУ, проти Порошенка – уряду
“Ви не із Західної України?”: патріарх Кирило присоромив священника через слова, що церква не має займатись “патріотизмом”
“Ви не із Західної України?”: патріарх Кирило присоромив священника через слова, що церква не має займатись “патріотизмом”
Удар по родовищах газу і морози. Ситуація в енергетиці значно погіршилася
Удар по родовищах газу і морози. Ситуація в енергетиці значно погіршилася
Олег Покальчук: «Цивільне суспільство значно психопатичніше, ніж військове»
Олег Покальчук: «Цивільне суспільство значно психопатичніше, ніж військове»
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
У порядку денному — віра. Чому для України важливо подружитися з пасторкою Трампа
У порядку денному — віра. Чому для України важливо подружитися з пасторкою Трампа
НСЗУ пояснила, коли сімейний лікар має право відмовитися від свого задекларованого пацієнта
НСЗУ пояснила, коли сімейний лікар має право відмовитися від свого задекларованого пацієнта
ГоловнаСуспільствоПодії

У Запоріжжі чоловік кілька хвилин віз військового на капоті автомобіля

Військовослужбовець зламав ногу та отримав забої.

У Запоріжжі поліцейські розслідують заподіяння тілесного ушкодження середньої тяжкості військовослужбовцю.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Запорізькій області.

“У Комунарському районі міста водій автомобіля Ford на пішохідному переході ледве не наїхав на літнього чоловіка та на ходу почав з ним сваритися. За пішохода заступився військовий та намагався зупинити авто”, - розповіли в поліції.

Водій автомобіля не зупинив авто і повіз військового на капоті. Він не припиняв рух кілька хвилин, в результаті військовослужбовець впав на землю після різкого гальмування. Правопорушник поїхав з місця, але перехожі зафільмували подію.

Support LB.ua

Внаслідок падіння військовослужбовець зламав ногу та отримав забої

Водія авто розшукали поліцейські, транспортний засіб вилучений, вирішується питання щодо накладення на нього арешту. 

Правоохоронці відкрили за цим фактом кримінальне провадження, правова кваліфікація - ч.1 ст.122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України. Також водій буде притягнений до адмінвідповідальності за порушення ПДР.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies