Росіяни атакували 12 громад Сумщини

Сьогодні, 13 лютого, російських обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 71 обстріл Сумської області, під час яких пролунало 119 вибухів.

Великописарівську громаду росіяни атакували дронами та мінометами, пошкоджено приватний житловий будинок.

Також дронами та мінометами армія РФ атакувала Есманьську, Краснопільську, та Білопільську громади.

По Середино-Будській громаді загарбники вдарили РСЗВ та дронами.

Юнаківську громаду російська армія атакувала КАБом, дроном та мінометами, а Шалигинську - з артилерії та дронами.

Сумську, Хотінську, Новослобідську та Глухівську громади окупанти атакували дронами, а Миропільську - КАБами.