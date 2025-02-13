Зеленський Трампу: Путін вдає, що хоче миру, бо “боїться вас”

Дональд Трамп дав Зеленському свій особистий номер і сказав, що президент України може зателефонувати йому напряму.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі в Трамп-тауер у Нью-Йорку,, 27 вересня 2024 року.

Президент України Володимир Зеленський сказав Дональду Трампу під час телефонної розмови, що президент РФ Путін лише вдає, що хоче домовитися про мирну угоду, тому що “боїться вас”.

Про це повідомляє Axios з посиланням на власні джерела.

Трамп сказав Зеленському, що Путін хоче угоди, але український президент висловив більш скептичне ставлення до намірів Путіна.

"Меседж Зеленського Трампу був таким: "у вас є важелі впливу на Путіна", - повідомило джерело.

Також джерела розповіли, що Трамп підтримав введення європейських миротворчих сил, хоча і виключили членство України в НАТО або відправку американських військ для гарантування безпеки України.

Зазначається, що розмова між Трампом і Зеленським була позитивною і тривала близько години - довше, ніж розмова Трампа з Путіним перед цим.

"Мені потрібно поговорити з Путіним, щоб врятувати Україну", - сказав Трамп Зеленському, стверджують джерела.

Також Дональд Трамп повідомив Зеленському, що директор ЦРУ Джон Реткліфф і представник Білого дому Стів Віткофф також увійдуть до переговорної групи США, і попросив, щоб Зеленський призначив власну переговорну групу.

В кінці розмови Трамп дав Зеленському свій особистий номер і сказав, що може зателефонувати йому напряму.

В свою чергу, Зеленський сказав Трампу, що віддасть йому чемпіонський пояс українського боксера-важковаговика Олександра Усика.