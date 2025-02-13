Зеленський: буде перезавантаження НАК «Надра» і нова розвідка наявних в Україні корисних копалин

"Ми хочемо, щоб це була не закрита інформація, щоб зайшов інвестор", - пояснив глава держави.

Володимир Зеленський анонсував перезавантаження національної акціонерної компанії «Надра».

Про це він повідомив на зустрічі з бізнесом 12 лютого.

«Буде перезавантаження інституції НАК «Надра» (як НАК «Нафтогаз», буде НАК «Надра»), і там нормальні люди з'являться, і вони займуться, в принципі, дуже швидко аудитом, тому що те, що ми вже підготували, вже пройшов аудит швидкий, вже зрозуміло, що не тільки там рідкоземельні, є частина на окупованій території, частина на контрольованій території, є багато всього», - сказав Зеленський.

Він зазначив, що існуючі дані про корисні копалини є застарілими, «є багато всього недорозвіданого», тому державні інституції і приватні працюватимуть над розробкою нової карти покладів.

«Ми хочемо, щоб це була не закрита інформація, щоб зайшов інвестор, ми дуже хочемо, що український інвестор мав право пріоритетне», - зауважив Зеленський і додав, що бажаними будуть і американці, від яких будуть не лише інвестиції, а й питання безпеки.