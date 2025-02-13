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Зеленський: буде перезавантаження НАК «Надра» і нова розвідка наявних в Україні корисних копалин

"Ми хочемо, щоб це була не закрита інформація, щоб зайшов інвестор", - пояснив глава держави.

Зеленський: буде перезавантаження НАК «Надра» і нова розвідка наявних в Україні корисних копалин
Президент України Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Володимир Зеленський анонсував перезавантаження національної акціонерної компанії «Надра».

Про це він повідомив на зустрічі з бізнесом 12 лютого.

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«Буде перезавантаження інституції НАК «Надра» (як НАК «Нафтогаз», буде НАК «Надра»), і там нормальні люди з'являться, і вони займуться, в принципі, дуже швидко аудитом, тому що те, що ми вже підготували, вже пройшов аудит швидкий, вже зрозуміло, що не тільки там рідкоземельні, є частина на окупованій території, частина на контрольованій території, є багато всього», - сказав Зеленський.

Він зазначив, що існуючі дані про корисні копалини є застарілими, «є багато всього недорозвіданого», тому державні інституції і приватні працюватимуть над розробкою нової карти покладів.

«Ми хочемо, щоб це була не закрита інформація, щоб зайшов інвестор, ми дуже хочемо, що український інвестор мав право пріоритетне», - зауважив Зеленський і додав, що бажаними будуть і американці, від яких будуть не лише інвестиції, а й питання безпеки.

  • Нещодавно президент США Дональд Трамп прокоментував перспективу надання американської допомоги Україні, заявивши, що «ми хочемо укласти угоду з Україною, в якій вони гарантуватимуть те, що ми їм даємо, своїми рідкісноземельними металами та іншими речами».
  • Тоді Зеленський заявив, що хоче, аби Україна постачала США рідкісноземельні метали та інші мінерали в обмін на фінансову підтримку у війні.
  • За його словами, менш ніж 20% мінеральних ресурсів України, серед яких близько половини родовищ рідкісноземельних металів, перебувають під російською окупацією. У цьому випадку РФ може зробити доступними ці ресурси для КНДР та Ірану. 
  • Також Зеленський наголосив, що Київ не хоче просто «роздати» свої ресурси, а пропонує взаємовигідне партнерство щодо спільної розробки.
  • Днями Україну відвідав глава американського Мінфіну Скотт Бессент і після зустрічі з ним Зеленський заявив, що отримав отримала від США перший драфт угоди про партнерство. Документ глава держави не підписав, зазначивши, що його спершу треба вивчити.
  • Тоді спецпредставник з питань України і РФ Кіт Келлог висловив сподівання, що невдовзі Україна погодиться на запропоновану угоду про рідкісноземельні матеріали. Це питання з українцями обговорять на полях Мюнхенської безпекової конференції.
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