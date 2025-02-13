В Україні вже 80 компаній мають пільги на митниці, - ДМС

Минулого року статус АОЕ отримали 56 підприємств, і ще три - в цьому році.

Уже 80 підприємств в Україні мають статус авторизованого економічного оператора (АЕО).

Про це повідомила Державна митна служба.

"Статус АЕО - це не лише визнання надійності компанії, а й значні спрощення в митних процедурах", - зазначається в повідомленні.

Минулого року цей статус отримали 56 підприємств (на кінець 2023 року таких підприємств було 21), і вже три - отримали авторизацію у цьому році.

У 2024 році частка обсягу імпорту та експорту товарів підприємствами, яким надано авторизацію АЕО, становила понад 5% від загального товарообігу у вартісному еквіваленті, в той час як за 2023 рік така частка становила 1%.

У2024 році до ДМС надійшло 80 заяв про надання авторизації АЕО. При цьому, як за результатами попереднього розгляду, так і оцінки, в 23 випадках підприємствам було відмовлено у наданні авторизації.

Серед основних причин прийняття негативних рішень:

підприємством разом із заявою не надано анкету самооцінки;

анкета самооцінки заповнена не в повному обсязі з урахуванням типу авторизації АЕО, щодо якої подається заява, або ролі підприємства в міжнародному ланцюзі постачання;

під час проведення оцінки не підтверджено інформацію, зазначену в анкеті самооцінки та дотримання умов, визначених критеріями;

заява не підписана керівником або уповноваженою ним особою.

Тому в ДМС надали інформаційні та методологічні матеріали, які можуть стати в нагоді під час підготовки підприємства до заповнення анкети самооцінки та проведенні оцінки відповідності.

Що таке АЕО

Інститут Авторизованого економічного оператора існує в Україні з 2019 року. Статус АЕО призначено для добропорядних і фінансово стабільних компаній, які пов'язані з експортом та імпортом товарів. Підприємство, яке отримало авторизацію АЕО, має право на спеціальні переваги, такі як спрощене декларування, першочергове виконання митних формальностей, зниження ступеня ризику системою митного оформлення, виділена смуга руху на пункті пропуску тощо.

Концепція АЕО була введена Всесвітньою митною організацією в 2005 році шляхом прийняття рамкових стандартів безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі.

Коли закон про АОЕ набрав чинності в Україні, президент Володимир Зеленський провів нараду з головою Митної служби щодо реформування відомства і наголосив, що "Митниця повинна перестати бути годівницею для корупціонерів і воротами для контрабандистів".