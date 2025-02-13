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Нових наземних роботів допустили до використання у Силах оборони

Техніка призначена для виконання широкого спектру завдань в бойових умовах.

Нових наземних роботів допустили до використання у Силах оборони
Наземний роботизований комплекс Spextr
Фото: МІноборони/фото надане виробником

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до використання у підрозділах Сил оборони України наземні роботизовані комплекси Spextr різних модифікацій. 

Про це повідомили оборонному відомстві. 

НРК Spextr – це універсальна безпілотна платформа, призначена для виконання широкого спектру завдань в бойових умовах. Вони долають бездоріжжя, складний рельєф місцевості. Дистанційно керовані роботи убезпечують та полегшують роботу військових там, де важливо зменшити ризики для людини.

Залежно від комплектації та навісного устаткування НРК виконують завдання зі спостереження, перевезення боєприпасів, тилового майна та інші. В окремій комплектації можуть виконувати завдання з вогневого ураження противника. 

Роботи Spextr мають компактні розміри, завдяки яким їх легко транспортувати у кузові мікроавтобуса або пікапа. Техніка обладнанабезшумним електричним двигуном. Заряду акумуляторів вистачає на кілька годин безперервної роботи. 

  • На початку лютого стало відомо, що міністерство оборони запускає проєкт, що дозволить масштабувати застосування безпілотних наземних комплексів у війську.
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