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Міноборони налагоджує вторинне перероблення відпрацьованої гуми з військової техніки для потреб ЗСУ

Очікується, що це скоротить бюджетні витрати і забезпечить потреби армії у матеріальних засобах.

Міноборони налагоджує вторинне перероблення відпрацьованої гуми з військової техніки для потреб ЗСУ
Фото: Міноборони

Міноборони налагоджує вторинне перероблення відпрацьованої гуми, в першу чергу з військової колісної техніки. З неї виготовлятимуть продукцію для ремонтних підрозділів Збройних сил, передає оборонне відомство. 

“Міноборони працює над підвищенням ефективності роботи своїх підрозділів. Реалізація цього проєкту дозволить скоротити бюджетні витрати і забезпечити потреби армії у матеріальних засобах”, – зазначив державний секретар Міністерства оборони України Нікіта Нікітенко.

Зараз на складах військових частин нараховується понад 6 000 тонн відпрацьованих шин колісних транспортних засобів, які потребують утилізації. Ринкова вартість послуг з утилізації наразі становить від 200 до 400 тис. грн за 1 000 тонн.

Відповідно на рівні Міністерства було визнано доцільним будівництво власної лінії з перероблення. Це дасть змогу знизити витрати та забезпечити ремонтні підрозділи ЗСУ власною продукцією. Наприклад, гумовими матами. 

Якщо військові потреби будуть повністю забезпечені, можна буде розглянути виготовлення продукції для українських автодорожніх підприємств та будівельних компаній.

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Для створення лінії вже закупили відповідне вітчизняне обладнання, яке монтують на території однієї з військових частин безпосереднього підпорядкування Міноборони. Лінія дозволятиме переробляти 1 000 тонн вторинної сировини на рік і випускати готової продукції на 1.2 млн грн щомісячно. З урахуванням економії витрат на утилізацію щорічний економічний ефект функціонування лінії складатиме до 15 млн грн.

Лінія вже змонтована на 80%. Очікується, що пусконалагоджувальні роботи будуть завершені найближчим часом і вже в березні лінія вийде на проєктну потужність.

На складах військових частин підпорядкування Міноборони вже акумулювали 3 000 тонн сировини для перероблення.

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