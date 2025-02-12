У "Резерв+" з'явилася можливість долучитися до ЗСУ через проєкт "Контракт 18-24"

Оновлення вже доступне для iOS та Android.

У Резерв+ є можливість підписати "Контракт 18-24"

У МІноборони повідомили, що вийшла оновлена версія застосунку Резерв+, де з'явилася можливість підписати контракт із ЗСУ для людей віком 18-24 роки.

Про це йдеться у повідомленні оборонного відомства.

"Тепер тут є можливість подати заявку на укладення добровільного однорічного контракту в рамках проєкту Міноборони «Контракт 18-24» в один клік", – зазначили у міністерстві.

Оновлення вже доступно для iOS та Android.

У застосунку можна знайти вакансії, ознайомитись з умовами служби та переліком бригад для вибору для підписання "Контракту 18-24".