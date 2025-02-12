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У "Резерв+" з'явилася можливість долучитися до ЗСУ через проєкт "Контракт 18-24"

Оновлення вже доступне для iOS та Android.

У "Резерв+" з'явилася можливість долучитися до ЗСУ через проєкт "Контракт 18-24"
У Резерв+ є можливість підписати "Контракт 18-24"
Фото: Міноборони

У МІноборони повідомили, що вийшла оновлена версія застосунку Резерв+, де з'явилася можливість підписати контракт із ЗСУ для людей віком 18-24 роки. 

Про це йдеться у повідомленні оборонного відомства. 

"Тепер тут є можливість подати заявку на укладення добровільного однорічного контракту в рамках проєкту Міноборони «Контракт 18-24» в один клік", – зазначили у міністерстві. 

Оновлення вже доступно для iOS та Android.

У застосунку можна знайти вакансії, ознайомитись з умовами служби та переліком бригад для вибору для підписання "Контракту 18-24".

  • "Контракт 18-24" – це добровільна можливість для громадян 18-24 років приєднатися до лав Збройних cил України на 1 рік із розширеним фінансовим та соціальним пакетом.
  • Його офіційно запустили 11 лютого. 
  • Проєкт пропонує контракт на мільйон, із яких 200 000 грн виплачують одразу, а решту – під час служби. Добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 000 грн, матимуть можливість «нульової» іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, зокрема, зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби. 
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