У "Резерв+" з'явилася можливість долучитися до ЗСУ через проєкт "Контракт 18-24"

У МІноборони повідомили, що вийшла оновлена версія застосунку Резерв+, де з'явилася можливість підписати контракт із ЗСУ для людей віком 18-24 роки.
Про це йдеться у повідомленні оборонного відомства.
"Тепер тут є можливість подати заявку на укладення добровільного однорічного контракту в рамках проєкту Міноборони «Контракт 18-24» в один клік", – зазначили у міністерстві.
Оновлення вже доступно для iOS та Android.
У застосунку можна знайти вакансії, ознайомитись з умовами служби та переліком бригад для вибору для підписання "Контракту 18-24".
- "Контракт 18-24" – це добровільна можливість для громадян 18-24 років приєднатися до лав Збройних cил України на 1 рік із розширеним фінансовим та соціальним пакетом.
- Його офіційно запустили 11 лютого.
- Проєкт пропонує контракт на мільйон, із яких 200 000 грн виплачують одразу, а решту – під час служби. Добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 000 грн, матимуть можливість «нульової» іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, зокрема, зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби.