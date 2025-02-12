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Уночі захисники збили 6 балістичних ракет та 71 ворожий безпілотник

ППО працювала у 11 областях України. 

Уночі захисники збили 6 балістичних ракет та 71 ворожий безпілотник
ППО
Фото: Сумська ОВА

Уночі захисники збили 6 балістичних ракет та 71 ворожий безпілотник. ППО працювала у 11 областях України. 

Про це повідомили у Повітряних силах. 

У ніч на 12 лютого 2025 року (із 19.00 11 лютого) ворог завдав удару балістичними ракетами Іскандер-М (зенітними керованими С-400) по Києву та Кривому Рогу. Зокрема здійснили шість пусків із Брянської обл. та один – із Криму.

Також ворог атакував 123-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та дронами-імітаторами інших типів із напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ.

Станом на 08.30 підтверджено збиття шести балістичних ракет Іскандер-М (ЗКР С-400) та 71-го ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській,  Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

40 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені  (без негативних наслідків). 

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина (Кривий Ріг) , Сумщина, Полтавщина та Чернігівщина.

Фото: Повітряні сили

  • Вночі ворог завдав ракетного удару по Києву та околицям столиці. Відомо про одного загиблого – в Оболонському районі. Також там поранені четверо людей, зокрема дівчинка 9 років.
  • У двох районах Київської області є пошкодження внаслідок атаки.
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